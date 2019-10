Forholdet mellem to af Englands mest celebre fodboldfruer er kollapset i fuld offentlighed.

Det er sket onsdag omkring middagstid, hvor Coleen Rooney og Rebekah Vardy på sociale medier er gået voldsomt til angreb på hinanden.

Det var Wayne Rooneys hustru, Coleen, der lagde ud.

I et længere opslag på Twitter har hun beskrevet, hvordan hun har sat sig for at afsløre, hvem der lækkede historier om hendes privatliv til tabloidmediet The Sun. Oplysningerne skulle være kommet fra hendes private Instagram-profil, hvor kun få venner og bekendte har adgang.

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 — Coleen Rooney (@ColeenRoo) October 9, 2019

'Efter igennem længere tid at have forsøgt at regne ud, hvem det kunne være, havde jeg af flere grunde en mistanke,' skriver hun.

Coleen Rooney beskriver herefter, hvordan hun blokerede alle fra at se hendes Instagram Stories. Undtagen én.

Derefter har hun i de seneste fem måneder postet 'flere falske historier' for at se, om de ville ende i The Suns spalter.

'Og ved I hvad, det gjorde de,' som Coleen Rooney skriver og påpeger, at detektivarbejdet har ført frem til, at hun blev helt sikker på, hvilken 'person/konto' lækkene kom fra.

For kun én person har set de pågældende opslag, der er endt som historier i mediet. Skriver Coleen Rooney.

Og så falder bomben i alle sidste linje af opslaget: 'Det... er Rebekah Vardys konto'.

Det skulle gå mindre end en time, inden Rebekah Vardy - Jamie Vardys hustru - svarede på Instagram. Og afviste alt.

Af hende tekst fremgår det, at de to kvinder faktisk har talt i telefon sammen i mellemtiden.

Rebekah Vardy med Jamie Vardy, da Leicester vandt Premier League. Foto: Darren Staples Vis mere Rebekah Vardy med Jamie Vardy, da Leicester vandt Premier League. Foto: Darren Staples

'Som jeg lige har sagt til dig i telefonen, så skulle du have ringet til mig, hvis det her var noget, du gik og havde mistanke om. Jeg taler aldrig med nogen om dig, hvilket en stribe journalister, der har spurgt mig om dig gennem årene, kan bevidne,' skriver Rebekah Vardy.

Hun forklarer videre, at mange forskellige personer gennem de seneste år har haft adgang til hendes Instagram-profil. At det derfor må være andre, der på den måde har set opslagene fra Coleen Rooney.

'Det er ikke for at være sjov, men jeg har ikke brug for pengene. Hvad skulle jeg få ud af at sælge historier om dig?' spørger Rebekah Vardy, der samtidig påpeger, at hun er gravid i øjeblikket og derfor er ked af at skulle være mål for sådanne beskyldninger lige nu.

'Jeg væmmes over, at jeg overhovedet skal benægte det,' skriver Rebekah Vardy.

Vis dette opslag på Instagram Can’t believe I’m even having to write this. I’m pregnant & on holiday & am at a loss to why she would do this. I’m now having to take legal advice as I can’t deal with this stress myself when I’m this pregnant. Et opslag delt af Becky Vardy (@beckyvardy) den 9. Okt, 2019 kl. 3.07 PDT

Wayne Rooney og Jamie Vardy har tidligere spillet på det engelske landshold sammen, men det gør de ikke længere. De valgte begge at stoppe i henholdsvis 2017 og 2018.

Imens Jamie Vardy stadig spiller i Premier League med Leicester, har Wayne Rooney forladt hjemlandet og spiller i dag for DC United i USA.

Interessen for den tidligere landsholdsanførers privatliv er dog usvækket i England.

Her er der stadig ofte historier om fodboldspillerens udsvævende liv, som altid finder vej til medierne.