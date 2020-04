Går alt vel, vil italienske klubber begynde at træne 4. maj. Godkendelsen fra politisk hold mangler dog.

Det Italienske Fodboldforbund, FIGC, har annonceret, at det vil gå efter at afslutte Serie A i begyndelsen af august.

I "de kommende timer" vil beslutningen blive vedtaget, oplyser forbundet i en meddelelse torsdag aften.

Den bedste italienske række har været på standby som følge af coronaviruspandemien.

Slutdatoen vil derfor blive rykket fra 30. juni til 2. august for at give tid til at spille de resterende 12 runder, melder FIGC.

- Fodboldverdenen har arbejdet vedvarende og ansvarligt for at finde konkrete og holdbare løsninger på Covid-19-krisen - også de tiltag, der er nødvendige for at sikre vores turneringer i denne sæson, siger forbundets præsident, Gabriele Gravina.

Alle Serie A's 20 klubber stemte tirsdag for at spille sæsonen færdig.

Men i sidste ende skal det godkendes af den italienske regering.

Fodboldforbundet håber også, at klubberne kan begynde at træne igen 4. maj, hvor den italienske regering vil lette på nogle af restriktionerne.

I Tyskland er Bundesligaen på vej til at begynde 9. maj uden tilskuere. Dermed kan den blive den første store europæiske liga, som kommer i gang igen. Også her skal politikerne dog give en endelig godkendelse.

I Danmark har Superligaen været sat på pause siden starten af marts.

Italien har været et af de absolut hårdest ramte europæiske lande med over 25.000 coronarelaterede dødsfald ifølge Johns Hopkins University.

/ritzau/AFP