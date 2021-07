»I guess, you'd say, what can make me feel this way? Schmeichel, Schmeichel, Schmeichel. Talking about Schmeichel.«

Hitduoen Lidt Til Lægterne har forsynet de danske roligans med slagsange under EM-slutrunden. »Simon Kjær, han kan godt lide calzonæ«, »Vi Mæhle-r byen rød«, og »Hjulmandia« er bare tre eksempler på deres Instagram-hits.

Og faktisk spiller hele Danmarks nummer 12, Kasper Dolberg, en rolle i, at Phlake-forsanger Mads Bo Iversen og komiker Martin Johannes Larsen er endt med at lave slagsange. Det fortalte de i B.T.s fodboldpodcast 'Fodbold EM' tirsdag. Hitsnedkerne mener godt, at man kan takke Dolberg for, at de to endte sammen.

»Det kan vi jo rent faktisk. Gode gamle 'Dolle',« siger Martin Johannes Larsen.

Kasper Dolberg besvarer spørgsmål, da landsholdet møder pressen før deres træning på Helsingør stadion i Helsingør mandag den 5. juli 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Kasper Dolberg besvarer spørgsmål, da landsholdet møder pressen før deres træning på Helsingør stadion i Helsingør mandag den 5. juli 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Komikeren og musikeren opdagede tilfældigt, at de begge havde et venskab med Kasper Dolberg.

Mads Bo Iversen havde mødt ham to gange i forbindelse med Phlake-koncerter i Amsterdam, da Dolberg spillede i Ajax.

»Han inviterer os ned, og så ser vi Ajax mod Benfica, hvor de vinder 1-0 og går videre. Det var i den sæson, hvor de havde et helt vildt hold. Vi blev inviteret ned i 'Spelers Lounge', hvor familierne er. Det var noget af en tur. Klip til, at Martin og jeg sidder og spiser en pizza, og Martin siger, at han skal til Nice og inviterer mig med,« siger Mads Bo Iversen.

Et par år senere skrev Martin Johannes Larsen med Kasper Dolberg på Instagram, og den udveksling endte med en invitation til Sydfrankrig, hvortil Larsen inviterede Mads Bo Iversen, som han næsten lige havde mødt. Og ikke lang tid efter blev ideen til Lidt Til Lægterne født.

Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Foto: VALENTYN OGIRENKO

I forbindelse med en Phlake-koncert mødte Mads Bo Iversen og Kasper Dolberg hinanden første gang i Amsterdam. Her havde de en samtale, der måske kan være grunden til, at Dolberg er blevet til 'nummer dol' ...

»Vi havde en lidt træg 'første date'-samtale, hvor jeg spørger, hvilket nummer han spiller i, og han siger 'nummer 25' – og så spørger jeg, hvorfor han ikke spiller i nummer dol (12, red.), og så kommer der et lille smil, og der vinder jeg ham,« fortæller Mads Bo Iversen.

»Og så spiller han fandeme i nummer dol til slutrunden nu.«

Du kan høre hele interviewet og flere eksempler på Lidt Til Lægternes slagsange i podcasten herunder eller i din podcast-app.