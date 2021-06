Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, måtte tidligere på foråret taget en taktiktavle i brug, da han skulle kommunikere med sine spillere i en vigtig Superligakamp mod FC Midtjylland. Og den berømte tavle skal nu på museum.

Det fortalte han, da han var gæst i B.T.s EM-podcast tidligere på dagen. Den anden gæst i programmet, Benjamin Hav, spurgte ind til, om Frederiksen havde medbragt sin taktiktavle, da han var på stadion for at se Danmarks nederlag til Belgien.

»Nej, dét whiteboard er i øvrigt blevet beslaglagt af vores kommunikationsafdeling. Det skal sendes på Brøndby Museum, tror jeg. Det er blevet bevaringsværdigt, men jeg får et nyt, har jeg fået at vide,« siger Niels Frederiksen.

Det berømte whiteboard med ordene 'keep attacking' gik efter forårets kamp viralt og flere udenlandske medier skrev om optrinnet.

Brøndby IFs cheftræner Niels Frederiksen holder tavle oppe med teksten 'Keep Attacking' under 3F Superligakampen mellem Brøndby IF og FC Midtjylland på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 9. maj 2021.

Cheftræneren forsøgte at kommunikere med sine spillere i den massive larm, der var, i en af de første kampe, hvor tilskuere var tilbage på stadion.

»Tilskuerne larmede helt vildt. Det var svært for mig at få kontakt med spillerne på banen. Nu må jeg sgu gøre noget andet, tænkte jeg, så gjorde jeg det sådan her,« forklarede Niels Frederiksen dengang til TV3.

Om det var 'keep attacking-tavlen' der gjorde udslaget, skal være usagt, men kort efter Frederiksens stunt scorede Brøndby til slutresultatet 3-1, et resultat, der var udslagsgivende for, at klubben fra Vestegnen løb med det danske mesterskab.

