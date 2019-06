Den danske Formel 1-kører satte femtebedste tid, men starter som nummer ti på grund af en placeringsstraf.

Kevin Magnussen starter i tiende position, når der søndag bliver kørt Formel 1 på Red Bull Ring i østrigske Spielberg.

Det står klart efter lørdagens kvalifikation.

Her sluttede danskeren efter en fremragende kvalifikation med femtebedste tid, men Magnussen bliver rykket tilbage på grund af en placeringsstraf for en skiftet gearkasse.

Haas' anden kører, Romain Grosjean, starter som nummer 11.

Ferraris Charles Leclerc starter forrest søndag foran Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull). Det er monegaskerens anden pole position i 2019.

Magnussen fik en kedelig optakt til kvalifikationen.

I den afsluttende træning lørdag formiddag måtte danskeren pludselig køre i pitten, og efterfølgende meddelte Haas, at der skulle en ny gearkasse i danskerens bil.

Danskeren kvitterede for sine mekanikeres hårde arbejde i pausen mellem træningen og kvalifikationen ved lige nøjagtigt at sikre sig en plads i den anden kvalifikationsrunde, Q2.

15 kørere går videre fra Q1, og Magnussen sluttede som nummer 15 med tiden 1 minut og 4,778 sekunder - 0,011 sekunder hurtigere end Sergio Pérez på 16.-pladsen.

Danskeren fandt en smule mere fart i Q2 og kæmpede sig videre til Q3 som nummer ti ud af ti med tiden 1 minut og 4,466 sekunder.

I Q2 måtte Romain Grosjean give fortabt. Franskmanden var undervejs i pitten for at få skiftet en ødelagt frontvinge og formåede ikke at få kørt sig i top-10. Han sluttede med 11.-bedste tid.

I Q3 så det længe ud til, at Magnussen ikke havde ret meget at skyde med, men på allersidste omgang, efter at tiden var løbet ud, fyrede danskeren en fantomomgang af i tiden 1 minut og 4,072 sekunder, der rakte til en femteplads.

Dermed fik Magnussen en smule oprejsning efter en lang periode med sløje resultater. Det var da også en euforisk dansker, man kunne høre i holdradioen, da han efter at være kørt over målstregen fik sin placering at vide.

- Jeg fucking elsker det, råbte Magnussen.

