Lars Eller scorede i nat to mål i Washington Capitals' 8-1-sejr over Boston Bruins. Et flot og et tilfældigt.

Den danske ishockeyspiller Lars Eller var rigtig godt kørende, da Washington Capitals natten til mandag dansk tid bankede Boston Bruins med hele 8-1 i NHL.

Danskeren noterede sig således for to scoringer i sine godt 14 minutter på isen.

Ellers første scoring faldt efter cirka otte minutter i første periode, da han omringet af fire Bruins-spillere smukt trak pucken uden om Dan Vladar, inden han køligt sendte den i nettet til 2-0.

Danskerens anden scoring var noget mere tilfældig.

Den faldt i midten af tredje periode, da Eller med det bageste af sin venstre skøjte fik rettet holdkammeraten Brendan Dillons forsøg i mål af.

Scoringen var Capitals' ottende og sidste i løbet af aftenen.

Resultatet betyder, at holdet fra Washington nu har vundet seks og tabt fire af sine seneste ti kampe.

Holdet topper NHL's østlige division og er altså godt på vej til at kvalificere sig til slutspillet.

31-årige Lars Eller har i sæsonen bidraget med 7 scoringer og 11 oplæg i 30 kampe.

/ritzau/