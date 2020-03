Måske skal det vise sig, at anden gang er lykkens gang for den kendte TV-vært og tidligere P3-profil Signe Vadgaard, der lige har sat sin 115 kvadratmeter store penthouselejlighed på Amager til salg igen.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Lejligheden, der ligger på to etager i en ombygget fabrik, deler sportsværten med hustruen Cathrine Gjørtsvang Vadgaard.

Parret købte lejligheden i 2017 og satte den til salg igen i sommeren 2018 - samme år, hvor de blev gift - og efter nogle måneders pause er boligen nu tilbage på markedet.

I salgsopstillingen fremhæver mæglerforretningen Estate Amager ApS - Amagerbrogade særligt lejlighedens private tagterrasse på 50 kvadratmeter, der er beklædt med rigtigt græs, og med uhindret panoramaudsigt over hovedstaden.

Hele moletjavsen er til salg for 6.298.000 kroner.

Drømmehuset venter

En penthouselejlighed med tagterrasse i Købehavn lyder nok for mange, som en drøm. Men det er netop drømmen om en anden bolig, der har fået Signe og Cathrine Gjørtsvang Vadgaard til at sætte deres hjem på Amager til salg.

»Vi har fundet vores drømmehus lidt udenfor København, og det er derfor vi sætter vores oase af en lejlighed til salg, som vi er så ustyrligt glade for at bo i. I disse specielle tider er det guld værd at have sin egen, private have på toppen af København, hvor man kan komme ud og nyde det gode vejr,« siger Signe Vadgaard til Boliga.dk.

»Tiden er dog kommet for os til at starte det næste kapitel med hus og større have, og derfor sender vi vores guldklump videre til en ny, glad ejer,« siger hun.

Mange husker nok Signe Vadgaard som en af værterne på Go’ Morgen P3 sammen Sara Bro og Anders Stegger, hvor hun var inden hun skiftede over til skærmen i 2016. I øjeblikket er Vadgaard Premier League-vært på tv-kanalen Xee, før det dækkede hun også fodbold på 6eren, Eurosport og Canal 9.

Se Signe Vadgaards penthouselejlighed her