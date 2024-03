Efter et voldsomt styrt i januar er Aleksander Aamodt Kilde endnu ikke sluppet af med sin rullestol.

Aleksander Aamodt Kilde har endnu ikke rejst sig fra rullestolen, efter at han i midten af januar styrtede med 120 kilometer i timen på World Cup-pisten i schweiziske Wengen.

Den norske alpinstjerne pådrog sig en slem skulderskade og et alvorligt snit i læggen, og til det norske nyhedsbureau NTB, som har besøgt ham på et træningscenter i Innsbruck, fortæller han, at situationen fortsat er uklar.

- Målet er at komme ud af rullestolen. Det er det tidligste mål, jeg kan have, siger han til NTB.

- Det er for tidligt at sige noget om et comeback. Jeg skal først have comeback på benene. Det er det, jeg begynder med nu, siger Aleksander Aamodt Kilde.

Styrtet skete i allersidste sving på den krævende piste i Wengen. Han mistede balancen og fløj med høj fart ud i sikkerhedsnettet, hvor han nærmest livløst dejsede om.

Han rørte forholdsvis hurtigt på sig og blev efterfølgende fragtet på hospitalet i en helikopter.

Aleksander Aamodt Kilde bliver fragtet til hospitalet i en helikopter efter sit skræk-styrt. Foto: Peter Schneider/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Aleksander Aamodt Kilde bliver fragtet til hospitalet i en helikopter efter sit skræk-styrt. Foto: Peter Schneider/EPA/Ritzau Scanpix

På sin Instagram-profil har Aleksander Aamodt Kilde løbende givet opdateringer på sin situation.

Blandt andet har han fortalt, at han slog skulderen af led, og at han i benet har beskadiget nerver, hvilket længe betød, at han ikke kunne løfte sine tæer.

I løbet af den første uge forsøgte han efter eget udsagn at gå på toilettet på egen hånd, men måtte opgive, fordi han besvimede.

Aleksander Aamodt Kilde har i løbet af sin karriere vundet 21 World Cup-løb. Han udmærker sig særligt i disciplinerne styrtløb og super-G.

Han har vundet World Cuppen to gange i begge discipliner, og i 2020 vandt han den samlede World Cup.

/ritzau/