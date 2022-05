Et eksplosion ved et dragracing-arrangement i Sydney var tæt på at få fatale konsekvenser for flere personer til eventet, der blev ramt af en ildkugle fra eksplosionen.

En meget dramatisk og voldsom video ved dragracing-arrangementet – som du kan se øverst i videoafspilleren – viser, hvordan en ildkugle formede sig fra en eksplosion i en af dragracerne, hvor flere personer blev ramt og en mand endte med at blive kastet i asfalten.

Ifølge news.com.au kæmpede en mand for sit liv efter eksplosionen. Han blev straks kørt på hospitalet, hvor han blev behandlet for sine voldsomme forbrændinger. Heldigvis overlede manden sine skader fra den voldsomme eksplosion ved eventet lørdag.

Flere blev også bragt til hospitalet, men det var alle personer, der skulle modtage behandling for mindre skader og forbrændinger.

Eksplosionen skete, mens en reporter stod nær bilen, der pludselig brød i brand.

Reporteren anede ikke, hvad der foregik og dukkede sig blot, da den voldsomme hændelse indtraf.

Senere på løbsdagen skrev arrangøren af Sydney Dragway i et opslag på Facebook, at en grundig undersøgelse af hændelsen vil blive igangsat med det samme.

»Tidligere i dag (lørdag, red.) var der en hændelse ved startlinjen, der involverede et af holdene, som konkurrerede,« står der i opslaget, som fortsætter:

»En komplet undersøgelse er gået i gang for at finde årsagen til den pågældende hændelse i samarbejde med arrangørerne af Australian Top Fuel Championship og sanktionsorganet ved Sydney Dragway, International Hot Rod Association Australia.«

Arrangørerne slutter i opslaget med at skrive, at deres tanker går til de involverede i den voldsomme hændelse.

Sent mandag dansk tid meldte holdet Jim Read Racing – holdet bag bilen som eksploderede ved hændelsen – at de er lettet over, at alle på holdet vil komme sig helt efter den voldsomme begivenhed.