Ukraines sportsminister Vadym Gutzeit har lørdag meldt ud, at flere hundrede ukrainske atleter har mistet livet under krigen.

I alt 262 ukrainske atleter har ifølge sportsministeren mistet livet under krigen, hvor også 363 sportsanlæg er blevet ødelagt.

Det fortæller Vadym Gutzeit under et møde lørdag med præsidenten for Det Internationale Gymnastikforbund Morinari Watanabe og Ukraines præsidentielle stabschef, Andrij Jermak ifølge The Kyiv Independent.

Den triste udmelding kommer i forbindelse med, at den ukrainske regering angiveligt har besluttet, at ukrainske atleter skal boykotte turneringer med russisk eller hviderussisk deltagelse.

Foto: Efrem Lukatsky Vis mere Foto: Efrem Lukatsky

I sidste måned fortalte vicepræsidenten i bokseforbundet i Ukraine, Oleg Iltjenko, til mediet Suspilne netop, at ukrainske amatørboksere ikke må stille op ved VM for kvinder og mænd senere i år.

Beslutningen kommer i lyset af, at Den Internationale Olympiske Komités (IOC) har anbefalet, at russiske og belarusiske atleter får lov til at deltage i internationale konkurrencer, men under et neutralt flag. IOC har dog for nylig udskudt beslutningen om, hvorvidt de to landes atleter får lov til at deltage ved OL i Paris næste år.

»Det er meget vigtigt for os, at der ikke er nogen atleter fra Rusland til sportskonkurrencer og de olympiske lege, fordi de alle støtter denne krig og deltager i arrangementer afholdt til støtte for denne krig,« sagde Vadym Gutzeit på mødet lørdag.

En af de ukrainske atleter, der for nylig mistede livet i krigen er Vitalyj Merinov, der fire gange har vundet VM i kickboxing. Også OL-medaljevinderen Maksym Galinitjev har for nylig mistet livet i krigen.