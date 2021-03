Kaos. Syge heste, der dør. Alt sammen som følge af en uhyggelig og smitsom virus, der lige nu er i udbrud og har været svær at få under kontrol.

Det er vilkårene lige nu i Spanien, hvor mange ryttere har været samlet for at ride konkurrencer.

Særligt et internationalt stævne i Valencia har været hårdt ramt af den farlige herpesvirus 1, ligesom der har været tilfælde i Vejer, og det har fået mange ryttere til hurtigt at få læsset deres heste for at køre afsted. Det skriver St. Georg.

Men det har tilsyneladende vist sig at være en dårlig idé. For ifølge det tyske medie har det nu resulteret i, at adskillige transportlastbiler med heste er fanget ved landegrænser uden blandt andet nok foder til dyrene, fordi de ikke har nået at få papirerne i orden inden afrejsen.

Er du fanget i Spanien eller på anden måde ramt af den farlige herpesvirus 1? Så hører B.T. gerne fra dig.

Det betyder, at lastbilerne er blevet tilbageholdt rundt omkring på motorvejsstationer og tankstationer, fordi det ikke er muligt at krydse landegrænserne uden at have de rigtige veterinærpapirer. Sunshine Tour-stævnet i Vejer de la Frontera fik en brat afslutning, da en hest der havde deltaget i stævnet fik symptomer på herpesvirus. Derfor blev stævnet, der skulle have kørt til 28. marts afbrudt og afsluttet 7. marts.

»Mange går i panik. Vi har fået at vide, vi skal blive, hvor vi er, men folk prøver at tage afsted alligevel,« fortalte den britiske rytter Jack Whitaker til Horse and Hound i slutningen af sidste uge.

Det store kaos i særligt Valencia har B.T. tidligere beskrevet.

B.T. har tidligere talt med Kirsten Rie Truelsen, der befinder sig i det spanske, hvor hun er fanget med flere syge heste. Hvor længe de skal være der, vides ikke.

»Der går i hvert fald halvanden måned, før vi kan komme hjem. Da der fortsat er heste, der bliver smittet dagligt, kan vi ikke påbegynde vores karantæneperiode. Vores karantæneperiode er 21 dage fra, at alle heste er friske. Så længe nye heste smittes starter karantænen på 21 dage forfra,« fortalte hun til B.T. den 3. marts.

På det tidspunkt anslog hun, at der var 86 syge heste ud af 100, der havde stået i samme stald. På selve stævnepladsen i Valencia har der været omkring 140 heste i alt, og arrangørerne har fået massiv kritik for ikke at have adskilt de store dyr hurtigt nok.

I alt er 10 heste døde i forbindelse med udbruddet i Spanien, og meldingen lige nu er, at det går bedre, men at situationen endnu ikke er helt under kontrol. Det voldsomme udbrud har betydet, at alle FEI-stævner i henholdsvis Spanien, Portugal, Frankrig, Belgien, Italien, Østrig, Polen, Holland, Tyskland og Slovakiet er aflyst for at undgå, at smitten spreder sig.

Dansk Rideforbund følger desuden sagen tæt for at undgå, at smitten tages med hjem til Danmark. Det betyder også, at alle heste der vender hjem til Danmark fra andre lande i Europa skal i karantæne i 28 dage.

Hvis hesten opstaldes sammen med andre heste, er det ikke nok at isolere den hjemvendte hest – her vil karantænen gælde alle andre heste på matriklen, oplyser forbundet.