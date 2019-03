Akane Yamaguchi blev for stor en mundfuld for Mia Blichfeldt i anden runde ved All England.

Den danske damesinglespiller Mia Blichfeldt er færdig ved badmintonturneringen All England.

Japanske Akane Yamaguchi, der er seedet som nummer fire i den prestigefyldte turnering, sendte danskeren hjem med et nederlag i to sæt på 18-21, 14-21.

Mia Blichfeldt fulgte godt med sin japanske modstander i kampens første sæt.

Danskeren var sågar foran i flere omgange, men måtte se Yamaguchi overhale, da det gjaldt. Ved stillingen 17-17 fik japaneren slået et afgørende hul, og kort tid efter kom sættet i hus.

Tendensen fortsatte i andet sæt. De to spillere fulgtes ad på pointtavlen, men denne gang knækkede Blichfeldt tidligere.

Ved stillingen 13-13 begyndte Akane Yamaguchi at trække fra, så hun til sidst stod med seks matchbolde. Dem skulle hun kun bruge én af.

Senere torsdag skal Line Kjærsfeldt forsøge at spille sig videre til kvartfinalen mod den ottendeseedede inder Saina Nehwal.

/ritzau/