Mens mange danskere glæder sig over at dele af samfundet åbner hurtigere end ventet, må fitnessgængerne vente lidt endnu.

Datoen for åbningen af fitnesscentre er fortsat 6. maj, og det ærgrer Sandro Spasojevic, der er paneldeltager i B.T.-podcasten 'Fodbold FM' og tidligere professionel fodboldspiller.

»Jeg havde klart foretrukket, at fitnesscentrene var åbnet nu. Det er et frirum, hvor jeg samler energi, så jeg har måttet gøre nogle andre ting for at få kunne det,« siger Sandro Spasojevic til B.T.

Han dyrker ligesom flere hundredtusinde danskere motion i et fitnesscenter, men har siden december ikke kunnet gå sin faste gang i den lokale 'fitter'.

En ny aftale om genåbning som IKKE inkluderer fitnesscentre..... https://t.co/XN5f8Ksist, suk..... pic.twitter.com/pLHjyVcjBm — Sandro Spasojevic (@SandroSpaso) April 16, 2021

Indendørs sport er blev nedprioriteret i genåbningen til fordel for eksempelvis barer, værtshuse og restauranter. Den manglende prioritering ærgrer Sandro Spasojevic, men det glæder ham, at man nu kan se lyset for enden af nedlukningstunnelen.

»Jeg er jo ikke virolog, men jeg havde håbet, at fitnesscentrene kunne åbne op tidligere, men når jeg nu har klaret fem måneder, så kan jeg også klare en måned mere,« siger Sandro Spasojevic.

Borgere over 70 år er dog så heldige, at de allerede fra 21. april kan dyrke fitness i organiseret regi. Det rør ikke Sandro Spasojevic, at de ældre kommer først, og han kan endda se et smuthul for ham selv.

»Jeg ved ikke, hvorfor de ældre får lov til at træne før andre, men så er det jo bare noget med at tage en grå paryk på og noget skæg, og så er det ellers bare ned og træne,« griner Sandro Spasojevic.

Sandro Spasojevic er en af mange håbefulde fitnessdyrkere, der havde håbet på at kunne komme i fitnesscenteret lidt tidligere. Foto: Privatfoto. Vis mere Sandro Spasojevic er en af mange håbefulde fitnessdyrkere, der havde håbet på at kunne komme i fitnesscenteret lidt tidligere. Foto: Privatfoto.

Han har som nævnt måttet finde alternativer til fitnesstræningen i de seneste par måneder, men det kan være svært at holde god variation i træningen hjemme i lejligheden, og han har derfor tyet til en klassisk øvelse, der let kan udføres på stuegulvet.

»Jeg har sørget for at tage 400 armbøjninger om dagen. Det vil sige, at jeg med lidt hurtig hovedregning kan sige, at jeg har taget 60.000 armbøjninger derhjemme i de fem måneder, centrene har været lukket, så jeg står klar den morgen. Så kan jeg skippe de armbøjninger og træne noget andet,« siger Sandro Spasojevic og nævner, at særligt bentræningen er blevet negligeret under nedlukningen.

Spasojevic er fast inventar i B.T.s ugentlige fodboldpodcast, og udmeldingen fra sent torsdag aften fylder ham derfor ikke kun med ærgrelse. Han glæder sig til at komme tilbage i centeret, men mener, at der er andre ting, der er vigtigere at få åbnet først.

»Tilskuere på stadion er langt vigtigere. Fitness er en personlig ting i min egen lille andedam, og åbningen af fodboldstadion påvirker mange tusinde mennesker, så der er ingen tvivl,« siger Sandro Spasojevic.