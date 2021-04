Fitnessbranchen er ikke med i den fremrykkede genåbning 21. april, men nu håber man på, at man kan åbne 6. maj.

Natten til fredag blev der sat yderligere skub i genåbningen af Danmark, men for de mange fitnesshungrende danskere var der dårligt nyt.

De må vente lidt endnu.

Unge under 18 og ældre over 70 må dog gerne dyrke indendørs idræt igen, og det gør i sig selv ingen stor forskel for fitnesscentrene, der ikke kan åbne for så lille en del af kunderne.

Alligevel er man positivt stemt hos brancheorganisationen Dansk Fitness og Helse Organisation.

»Selvfølgelig havde vi håbet på, at der ville ske en fremrykning, men generelt synes jeg, der er en masse positive elementer i, hvad der sker. At man åbner mere op er i sig selv positivt,« siger branchedirektør Morten Brustad til B.T. og tilføjer:



»Det betyder forhåbentligt, at den indendørs idræt, vi hører til, kan åbne 6. maj og ikke 21. maj, som også er en mulighed. Mange bække små gør jo noget,« siger han.

Brustad er mere bekymret med udsigten til at genåbne fitnesscentrene med det obligatoriske coronapas, der ifølge brancheforeningen vil koste fitnesscentrene millioner at håndhæve.

Men det er vel sådan, landet ligger, hvis I skal åbne igen?

»Ja, det ved vi da godt, men vi er nødt til at gøre opmærksom på den udfordring, der ligger i det. Det er vores opgave at pege på konsekvenserne,« siger han og peger på, det kan koste medlemmer samt er en økonomisk og administrativ byrde.

»Enten skal indendørs idræt fritages fra coronapasset, eller man kan overveje, at det blev en borgerpligt, fremfor at virksomheden skal kontrollere det.«

»I sidste ende kan man argumentere for, om man kunne give hjælp til de erhverv, der bliver ramt hårdt af det, så det kan blive en del af hjælpepakkerne, at man får kompensation for de meromkostninger, der er forbundet med coronapasset. Det kunne være en løsning.«

»Udsigterne til, at det bliver ændret, ser ikke særligt gode ude. Det er skidt og ærgerligt. Vi kan ikke gøre så meget andet end at arbejde videre på at få det ændret.«