Viktor Fischer bragte FCK foran, men han mener ikke, at størrelsen på nederlaget er misvisende - tværtimod.

København. Der var klasseforskel, da FC København torsdag aften tog imod den spanske storklub Atlético Madrid i Europa Leagues 16.-delsfinale.

Forskellen i kvaliteten på holdene afspejlede sig også på måltavlen, og ifølge FCK's målscorer, Viktor Fischer, kunne 1-4-nederlaget godt have været større, hvis spanierne havde vist mere skarphed foran mål.

- Det er en ret logisk følelse, jeg står med efter kampen. Vi spiller mod et hold, der er bedre, og vi taber mod et hold, der er bedre, og det må man bare respektere.

- Resultatet er egentlig meget fair, men hvis de havde været lidt skarpere, kunne de sagtens have scoret et enkelt mål eller to mere, siger Fischer efter kampen.

Det var generelt et FCK-mandskab, der blev overspillet på samtlige parametre.

- Vi møder bare et hold, der er vant til at spille på et højere niveau, og de løb os over ende i stort set hele kampen, siger en ærgerlig og ærlig Viktor Fischer.

Efter en start på kampen med mange fejl i FCK-forsvaret gav Fischer ellers københavnerne tro på tingene med et føringsmål efter et kvarters spil.

- Det var et godt tidspunkt at score på, og jeg følte, at troen blomstrede efter målet. Jeg havde troen på, at vi godt kunne gå op at score igen, med de er bare et sindssygt stærkt hold, der svarer igen, når man mindst venter det, siger Fischer.

Den uventede føring holdt kun i seks minutter, før Saúl Ñíguez udlignede på et hovedstød fra en fri position i det lille felt.

Til trods for tremålsnederlaget kan FCK godt tage noget med fra kampen.

- Det er sådan nogle aftener, hvor man lærer rigtig meget, fordi de er simpelthen så stærke, at de udfordrer dig på samtlige parametre, der er i fodboldalfabetet.

- Det er offensivt. Det er defensivt. Det er i forhold til løbepensum. Men det er på sådanne aftener, at man lærer allermest, siger den 23-årige angriber.

FCK er dog ikke ude af turneringen endnu, men ifølge aftenens målscorer er det kun en matematisk mulighed.

- Vi er sandsynligvis ude af turneringen, med mindre vi leverer det største fodboldsensation siden 1992 (Danmarks EM-guld, red.), så det handler jo bare om at tage det som en oplevelse og forsøge at lære af det og blive bedre som hold, siger Fischer.

Der er returkamp på torsdag i Madrid.

/ritzau/