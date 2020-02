Kurt Fenech har fået det røde kort. Dobbelt op endda.

'Hans udmeldinger er gået over stregen i forhold til anstændighed og er blevet til meget personlige angreb, der har brudt vores retningslinjer. Vi tolererer ikke truende opførsel,' lyder det i en udtalelse fra spilgiganten EA.

Her fremgår det, at den kendte FIFA-spiller med tilnavnet 'Kurt0411' nu er blevet udelukket fra ALLE spil, der bliver udgivet af EA.

Det fremgår videre, at han i november sidste år i første omgang blev udelukket fra FIFA på grund af brud på reglerne.

'Siden dengang er Kurt på sociale medier fortsat med at fremsætte grove og truende beskeder og videoer om EA-ansatte og andre spillere, og han opfordret andre til at gøre det samme,' lyder det videre fra EA.

Ifølge norske Gamer.no har Kurt Fenech, der også har mange følgere på YouTube, svinet EA til via hjemmelavede rapvideoer, og han skulle også have lavet videoer, hvor han spytter på EA.logoet.

'Kurt0411' efter den totale udelukkelse bedyret sin uskyld.

'Når alt kommer til alt, har jeg aldrig sagt noget, jeg ikke burde have sagt. Det her handler om mere, end folk tror. De ville ikke have mig til at deltage i turneringer, fordi de var bange for, at jeg ville vinde dem. Jeg er den næststørste streamer af deres kampe, og de var bange for, at jeg ville overtage deres gyldne forretning,' skriver Kurt Fenech.