Tomt, tomt, tomt, tomt, tomt, tomt...

Der bliver ikke rift om pladserne ved det kommende VM i atletik, der afvikles i Doha. Tværtimod.

Der er med kun få uger til begivenhedens start solgt i alt 22.000 billetter, og det tegner dermed til at blive det værste VM i tilskuermæssig forstand siden det allerførste VM i 1983.

Ved hjælp af lidt hovedregning giver det i øjeblikket 2.200 tilskuere pr. i løbet af de 10 VM-dage Ifølge Aftonbladet regner arrangørerne med 7-8.000 tilskuere om dagen.

Her er der også tomt på Khalifa International Stadium til de asiatiske atletikmesterskaber. Foto: KARIM JAAFAR Vis mere Her er der også tomt på Khalifa International Stadium til de asiatiske atletikmesterskaber. Foto: KARIM JAAFAR

Det kommende VM i atletik skal gennemføres på Khalifa International Stadium, der også er en del af stadionerne til VM i fodbold 2022, der holdes i Qatar.

her er der er plads til 48.000 tilskuere.

Hvis man sammenligner det kommende VM i atletik med bare det seneste i London, så udstilles det i voldsom grad, hvor få billetter, der er solgt.

I London for to år siden var der en uge, inden konkurrencerne begyndte, solgt i alt 660.000 billetter. Her var der udolgt de fleste aftener, og det blev det bedst besøgt VM nogensinde.

VM i atletik holdes fra 27. september til 6. oktober.