Man skal passe på med at dele for meget på de sociale medier.

Det har de tre AFL-spillere Luke Ryan, Jason Carter og Michael Frederick måtte sande. De er alle blevet taget i at have festet med fire kvinder i Australien, mens landet har haft restriktioner mod forsamlinger grundet coronavirus.

Og nu er der indledt en sag mod de tre spillere. Det skriver Fox News.

I Australien har der været indført en forsamlingsgrænse på to personer.

Eftersom syv personer er blevet set til den samme fest, har klubben Fremantle, hvor Luke Ryan, Jason Carter og Michael Frederick til dagligt spiller, indledt en undersøgelse.

Det bekræfter en talsperson i klubben over for Daily Mail, skriver Fox News.

»Vi er blevet bekendt med videoen af en lille forsamling af mennesker, som inkluderede tre Fremantle-spillere. Vi er i gang med at tale med spillerne for at indsamle relevante detaljer og informationer.«

»Når det er overstået, vil klubben komme med yderligere kommentarer.«

AFL (Den amerikanske fodboldliga, red.) er også bekendt med videoen, men ønsker at ikke komme med yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

»AFL vil vente på svarene fra politiets undersøgelse, før vi kommenterer yderligere.«

Det var i slutningen af marts, at Australien indført forsamlingsgrænsen på to personer. Et brud på denne kan resultere i en bøde på 4.000 kroner. Restriktionerne blev tirsdag løftet en smule, hvorfor det fra fredag er tilladt for to personer at besøge en anden husholdning.

Sådan var det dog ikke i søndags, hvor den føromtalte video med Luke Ryan, Jason Carter og Michael Frederick blev delt - angiveligt af én af kvinderne.