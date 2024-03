Flere superstjerner er i Las Vegas, der søndag danner rammerne om USA's største sportsbegivenhed.

Las Vegas, der er kendt som USA's fremmeste festby, nyder at være vært for Super Bowl for første gang.

Fans fra hele landet strømmer til byen i delstaten Nevada for at blive en del af USA's største sportsbegivenhed - finalen i den amerikanske fodboldturnering NFL.

Trafikken på den berømte gade Las Vegas Strip har de seneste aftener nærmest stået stille på grund af den store tilstrømning af fans af amerikansk fodbold, der alle glæder sig til braget mellem San Francisco 49ers og Kansas City Chiefs søndag.

Men det er ikke kun sporten, der er i fokus.

Den amerikanske rapper Lil Wayne optrådte ved en Super Bowl-fest, der havde den tidligere basketspiller Shaquille O'Neal som vært fredag. Her stod basketlegenden også bag DJ-pulten, inden den verdenskendte DJ Diplo tog over.

Den grammyvindende musiker Kendrick Lamar spillede i et telt på Las Vegas Strip torsdag.

Sangeren Post Malone skal optræde med den patriotiske sang "America The Beautiful" ved Super Bowl, der løber af stablen natten til mandag dansk tid.

Og ved det legendariske såkaldte Half Time Show er det sangeren Usher, der skal underholde publikum og forventeligt millioner af tv-seere.

Samtidig er en stor del af fokus rettet mod en kvinde, hvis deltagelse i søndagens festligheder har været genstand for store spekulationer.

Nemlig den amerikanske popstjerne Taylor Swift, der er kæreste med en af spillerne fra Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Swift er i øjeblikket i gang med en verdensturné, hvor hun lørdag spillede i Tokyo i Japan.

Lørdag aften lokal tid skriver flere amerikanske medier, at hendes privatfly er landet i en lufthavn i Los Angeles. Derfor ventes hun at være at finde på tilskuerpladserne ved søndagens kamp.

Kansas City Chiefs er forsvarende mestre, når den 58. Super Bowl søndag skal spilles på Allegiant Stadium.

/ritzau/Reuters