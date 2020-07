Charles Leclerc er bekymret efter en dårlig Ferrari-kvalifikation til sæsonens første Formel 1-grandprix.

Ferrari-kører Charles Leclerc forsøger at bevare optimismen, men han vil ikke lægge skjul på, at han er bekymret for evnerne i den racer, han skal benytte i Formel 1 i 2020-sæsonen.

Det siger monegaskeren, efter at han til sin egen skuffelse måtte nøjes med at være syvendehurtigst i lørdagens kvalifikation til sæsonens første Formel 1-grandprix. Holdkammerat Sebastian Vettel blev blot nummer 11.

- Vi må ikke blive demoraliserede af resultatet, men det var ikke, hvad vi havde forventet. Vi var ikke en gang tæt på at være, hvor vi havde forventet.

- Det er desværre status i øjeblikket, men vi bliver nødt til at forblive positive, selv om det kan være svært, siger Leclerc ifølge Reuters.

Sidste år var Leclerc hurtigste mand ved kvalifikationen i Østrig.

Lørdagens kvalifikation afslørede, at det ikke kun er Ferrari-teamet, men også de to andre hold med en Ferrari-motor, der har problemer.

Alfa Romeos Antonio Giovinazzi og Kimi Räikkönen blev nummer 18 og 19, mens det gik marginalt bedre for Kevin Magnussen og Haas-kollega Romain Grosjean, der blev nummer 16 og 15.

I mange år var Ferrari en magtfaktor i Formel 1, men en Ferrari-kører er ikke blevet verdensmester siden 2007.

Holdchef Mattia Binotto medgiver, at det italienske hold har store udfordringer med at holde trit med Mercedes, der virker til at være i en klasse for sig.

- Vi har ingen grund til at benægte, at kvalifikationen var skuffende. Vi vidste, at sæsonstarten ville blive svær for os, og kvalifikationen understregede, at det var tilfældet i endnu højere grad end forventet.

- Vi bliver nødt til at analysere alle aspekter af vores præstationer meget grundigt og forsøge at sammenligne dem med vores konkurrenter for at forstå, hvorfor der er et hul op til dem, siger Ferrari-bossen.

I 2019 blev Ferrari nummer to i konstruktørernes mesterskab.

Det første grandprix i 2020-sæsonen begynder søndag klokken 15.10.

/ritzau/