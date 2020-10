Sverri Nielsen er klar til at kæmpe om guld i herrernes singlesculler ved EM i roning.

Der er rig mulighed for danske medaljer, når finalerne ved EM i roning søndag afvikles i polske Poznan.

Fem danske både blev lørdag finaleklar.

Blandt dem er Sverri Nielsen, der stiller op i herrernes singlesculler. Nielsen vandt sin semifinale sikkert og henviste blandt andre den tyske verdensmester Oliver Zeidler til tredjepladsen.

- Sådan som jeg har det, vil jeg helt sikkert gå efter en medalje søndag. Det er tydeligt, at Zeidler kan ro stærkt, men han kan ikke håndtere det urolige vand hernede og det er min chance, siger Sverri Nielsen i en pressemeddelelse fra Dansk Forening for Rosport.

Nielsen, der egentlig er færing, men altså stiller op for Danmark, ror sin første regatta i et år i denne weekend og er danskernes helt store medaljehåb, efter at han tog VM-sølv i 2019.

Fie Udby Erichsen ror finale i kvindernes singlesculler søndag efter en tredjeplads i lørdagens semifinale.

Damefireren med Christina Juhl Johansen, Ida Gørtz Jacobsen, Lærke Berg Rasmussen og Frida Sanggaard Nielsen sikrede sig ligeledes en finalebillet.

Det samme gjorde Frederic Vystavel og Joachim Sutton i herrernes toer uden styrmand samt Nina Hollensen/Trine Dahl Pedersen i kvindernes toer uden styrmand.

Finalerne sendes søndag på TV2 Sport.

/ritzau/