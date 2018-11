Ifølge Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand kæmper hans mandskab med at forløse sit store potentiale.

Sidste års bronzevindere fra FC Nordsjælland er i denne sæson et godt stykke fra at blande sig i medaljestriden.

Det er blandt andet ikke blevet til en sejr på udebane i sæsonen, og søndag eftermiddag blev det til 1-1 ude mod Randers FC.

Ifølge cheftræner Kasper Hjulmand skyldes de svingende præstationer, at hans mandskab i øjeblikket er et ungt kuld.

- Vi er godt klar over, at vi arbejder med et helt nyt og ungt kuld, hvor vi bokser med at få kvaliteten til at være der igennem hele kampen, og vi er et stykke fra at være i mål med det.

- Vi arbejder stinkende hårdt med at se, om vi kan få løftet det potentiale, som holdet besidder. Det er vores store opgave, som er svær og udfordrende, men det er det, vi går efter, siger Kasper Hjulmand.

FC Nordsjælland-keeperen Nicolai Larsen kan også genkende, at spillerne ikke helt lever op til det niveau, de besidder.

- Vi krigede den hjem mod Randers som konsekvens af, at kvaliteten er under niveau. Vi brugte for meget energi på at løbe tilbage og forsvare omstillinger, siger Nicolai Larsen, som glæder sig over det ene point.

Cheftræner Kasper Hjulmand erkender, at der skal til at komme flere point på kontoen, inden Superligaen går på vinterpause.

- Vi skal stramme ballerne her inden jul og få alle de point med. Det er trods alt noget nemmere at få pointene nu, end når vi når foråret. Det er nu, det gælder, siger Cheftræneren.

Nicolai Larsen er også enig i, at der skal hentes point, for ellers kan nordsjællænderne pludselig befinde sig i den tunge ende af tabellen før de drabelige nedrykningskampe i foråret.

- Det er så jævnbyrdigt. Om to kampe kan vi ligge nummer fire, men vi kan også ligge sidst. Det er helt absurd, hvor tæt ligaen er, siger målmanden.

