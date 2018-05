Der er lagt op til den helt store guldfest i Herning i aften. FC Midtjylland skal bare vinde, så kan champagneflaskerne poppe. Men, for der er et men. Først skal Horsens lige besejres, og ’den gule fare’ viste så sent som fredag, at holdet ikke bare er en sten på vejen.

Den kan blive en mur, og netop det skal FC Midtjylland være yderst opmærksom på, lyder det fra en af holdets profiler Marc Dal Hende.

»Vi er da kæmpe favorit. Jeg vil ikke sætte tal på, hvor stor favorit vi er, men der er ingen tvivl om, at vi skal tage guldet nu. Det vil være en skuffelse uden lige, hvis vi ikke gør det. Vi har det i vores egne hænder, men vi er også klar over, at vi møder et stærkt Horsens-mandskab, og at Bo Henriksen ville elske at smadre vores fest, som de ødelagde Brøndbys,« siger Marc Dal Hende og pointerer, at hans eget hold ikke må lave samme fejl som Brøndby, da en 2-0-føring blev smidt i de sidste minutter af kampen.

»Lige netop den kamp kan vi helt sikkert bruge til noget. Vi ved, at vi skal gøre arbejdet helt færdigt og være fuldt fokuserede i hele kampen. Hvis Horsens-spillerne på et tidspunkt lugter blod, bliver de endnu sværere at spille imod, end de i forvejen er med deres store force i duellerne og de mange tometermænd, de har på dødboldene. De kan være svære at hamle op med, og presset på os er da stort, det er der ingen tvivl om. Vi er meget, meget tæt på guldet, så det kan vel ikke blive et større pres, men når det så er sagt, er det jo det her pres, vi har kæmpet for hele sæsonen. Det er jo det her, vi vil, så skal vi også kunne levere under det,« forklarer venstrekanten, der ikke før har prøvet at spille med om guldet i Superligaen, men for to sæsoner siden overraskende vandt sølv med Sønderjyske.

Bo Henriksen skal med Midtjylland-øjne helst ikke ses sådan i aften. Foto: Henning Bagger Bo Henriksen skal med Midtjylland-øjne helst ikke ses sådan i aften. Foto: Henning Bagger

»Selv om sølvet med Sønderjyske var en stor sensation, er det her det største i min karriere. Nu skal vi bare afgøre det, og der er en helt speciel følelse i truppen. Den er summende, og det gnistrer, fordi det nu er så tæt på. Vi har mange spillere i truppen, som har prøvet det før og har stået i adskillige situationer, hvor de skulle præstere før en vigtig kamp, og det gør, at der samtidig også er en afslappet stemning i holdet, og vi ændrer ikke på så meget. Vi gør det, vi plejer, og når kampen mod Horsens bliver fløjtet i gang, skal vi have en kæmpe energiudladning, der symboliserer hele vores gode sæson,« siger han og understreger, at hverken han selv eller andre af spillerne vil følge med i, hvad der sker i Brøndbys kamp mod AaB undervejs.

»Man kan sige, at nu, hvor det er i vores egne hænder, er der ingen grund til at kigge andre steder. Det kan godt være, at der vil være fans og måske nogle fra klubben, som vil følge med i, hvad der sker i Brøndby, men vi spillere vil slet ikke være andre steder mentalt end lige der på banen på MCH Arena. Vi står med en matchbold i morgen aften, og den vil vi gøre alt for at gribe. Det ændrer det hele, at man ikke skal sætte sin lid til andre, men at vi nu selv kan afgøre guldet til vores egen fordel, men vi er også bevidste om, at vi har en stor opgave foran os. Den skal løses, før vi har opnået noget.«