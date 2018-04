Nat og dag. Sådan kan Federico Santanders efterårs- og forårssæson nok bedste sammenlignes. Blot tre superliga-mål og en lang skadespause ødelagde efteråret. I aftes kulminerede hans forår så, da han med sit ottende mål i 2018 blev afgørende i FCKs sejr.

»Han ser virkelig skarp ud, scorer to rigtig gode mål og fremtvinger oven i købet et rødt kort til sidst, hvor han også ser rigtig hurtig ud.«

Sådan sagde FCKs Viktor Fischer efter 3-2 sejren til BTs udsendte om hans paraguayanske angrebsmakker.

»Federico (Santander, red.) er jo bomstærk. Han ser ud til at være kommet tilbage fra sine skader i superstærk form. Han gav Alexander Ludwig store problemer derinde. Han er meget, meget vigtig for os,« sagde Fischer yderligere.

Hovedpersonen selv var det ikke muligt at tale med efter kampen, hvor han ud over to mål i første halvleg også fik sig en lille skade til sidst i kampen – noget der ærgrede Ståle Solbakken efter 3-2-sejren i Horsens.

»Han spillede en perfekt kamp, men vi må håbe, hans skade ikke er for alvorlig.«

Med målene i dag har Santander scoret otte mål i de senste ni kampe. Det var dog et minus i hans præstation; et skænderi med flere af sine holdkammerater godt 15 minutter før tid, da han ivrig efter et hattrick ikke ville lade Robert Skov sparke et frispark. Det var dog ikke noget, der bekymrede FC København-manageren efterfølgende.

»Det lever jeg fint med. Det er bedre, at fire vil tage frispark end én. Santander følte i dag, at det var hans dag, nu hvor han havde scoret to mål.«

Ud over en flot kamp af Federico Santander kan Ståle Solbakken glæde sig over, at sejren betyder, at FCK nu er kravlet op på tredjepladsen to point foran FC Nordsjælland – som dog har spillet en kamp færre.

»Vi håber, sejren kommer til at betyde meget. Vi vidste godt, at det ville blive svær kamp i dag. Vi spillede især i første halvleg godt og lavede nogle fine mål. Godt gennemført kamp, selvom vi lukkede to mål ind.«

Også Viktor Fischer glædede sig meget over betydningen af sejren over AC Horsens.

»Vi lægger pres på Nordsjælland, og det var nok lidt svært at tro, at vi kunne komme til det, da vi begyndte forårssæsonen. Nu er vi dér, hvor vi gerne vil være, og det, synes jeg, ser rigtig fornuftigt ud,« sagde han og forsatte:

»Og så har vi det, jeg vil kalde en sekspoint-kamp mod Brøndby i næste uge. For vinder vi den, tager vi et rigtig stort skridt.«

FC København møder i næste runde Brøndby i Parken, i hvad der bliver sæsonens syvende møde mellem de to hold.