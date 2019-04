Slutningen på anden sæson af eSuperligaen endte med en sikker finalesejr til FC København, der onsdag slog de regerende mestre fra Brøndby med en samlet sejr på 6-2.

FCK's August 'Agge' Rosenmeier vandt i første kamp 1-0 mod Brøndbys Daniel 'Dingo' Kristensen.

Der skulle i finalen spilles bedst af tre. Men da August 'Agge' Rosenmeier sikrede sig sejren i første kamp, kickstartede det holdkammeraten Marcus 'Marcuzo' Jørgensens selvsikkerhed, der i anden kamp vandt 5-2 over Frederik Fredberg.

»Jeg er utrolig glad, lettet og stolt over August og over mig selv,« siger Marcus 'Marcuzo' Jørgensen.

»Det er så fedt at kunne sætte sig et mål og så indfri det. Jeg vidste, at hvis jeg kunne vinde den første kamp, så ville der være 'mad' til Marcus,« siger August 'Agge' Jørgensen smilende efter finalesejren, hvor guldregn i form af konfetti blev skudt ud i KB Hallen.

Efter et af Marcus 'Marcuzo' Jørgensens mål i anden kamp gik han stolt over mod publikum og viste ryggen af sin trøje, hvorpå der stod 'Marcuzo'.

»Det var til Brøndbys fans. Det var bare sjov og spas, fordi de har det med at råbe efter mig, og så vil jeg bare give lidt igen, og det er lidt hyggeligt,« siger han ironisk.

I eSuperligaens store finale, som også kan kaldes et virtuelt derby, kunne FCK dermed sikre sig mesterskabstitlen og en præmiesum på 180.000 kroner foran næsten 2000 fremmødte tilskuere.

»Man kan helt klart mærke derbyatmosfæren generelt. Det var endnu vildere her med så mange mennesker og fans, der råber. Men jeg nyder det bare,« siger Marcus 'Marcuzo' Jørgensen:

»Jeg skal bruge pengene på at spare op til en lejlighed.«

I første sæson tog Brøndby trofæet med en sejr over Vejle i finalen. August 'Agge' Rosenmeier er glad for, at det nu er FCK, der kan kalde sig mestre og tage trofæet.

»Guldet hører til i FC København, og det er bare så fedt,« siger August 'Agge' Rosenmeier til salen.

Halvdelen af KB Hallen var højt jublende ved FCK's målfest, og den store sejr til FCK efterlod Brøndby-holdet og dets fans skuffede og triste.

/ritzau/