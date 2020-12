FCK-træner Jess Thorup vil angribe Superligaen, hvor holdet igen skal være med i toppen efter et svært 2020.

Et turbulent 2020 for FC København går på hæld, hvor klubben har bøvlet med coronapandemien, trænerfyring og glippet europæisk gruppespil, mens holdet har måttet se sig slået af FC Midtjylland i toppen af Superligaen.

Det skal være slut i det kommende år, hvor cheftræner Jess Thorup blæser til angreb på topplaceringerne i Superligaen.

- Jeg håber og tror på, at vi kan blive en del af topstriden i foråret.

- Vi skal komme buldrende, og det har vi også vist, at vi har kvaliteterne til. Det er ærgerligt, at det ikke blev til fjerde sejr på stribe, for så var taget jo røget af her i Parken, og alle ville have syntes, at det havde været helt fantastisk, siger Jess Thorup.

Vejen til succes går blandt andet via fansenes tilbagevenden til stadion, men også ved at fortsætte udviklingen af spillet, hvor københavnerne under Thorup angriber gennem midten af banen.

- Jeg håber, vi får styr på pandemien, så vi kan få flere fans på stadion og få den her stemning, som er en stor del af fodbold.

- Dernæst håber jeg på, at vi fortsætter med at udvikle spillet, som vi allerede har gjort, i forhold til da vi startede sammen. Det kan jeg mærke, at spillerne er nysgerrige på, og det glæder jeg mig til at være sammen en måneds tid med dem om.

FCK kan mandag aften komme syv point efter guldfavoritterne FC Midtjylland, hvis midtjyderne slår FC Nordsjælland. Jess Thorup vil dog ikke tage stilling til, om det er for stort et forspring at hente.

- Vi skal holde op med at kigge på andre og fokusere på os selv. Tager vi point nok, så skal vi nok få hentet mange hold.

Det er FCK's midtbaneprofil Rasmus Falk enig i, men han forsikrer, at han og holdkammeraterne kommer til forårssæsonen med ild i øjnene.

- Der er rigtig mange på holdet, der brænder for at komme i gang igen og løfte det her til nye højder.

- Jeg fornemmer en vild motivation og tro på tingene, i forhold til det vi skal opnå i det nye år. Folk er selvfølgelige også realistiske, i forhold til hvor vi står. Vi runder 2020 af, og det har været et blandet år, men i 2021 kommer vi til at stå rigtig stærkt. Det garanterer jeg, siger Rasmus Falk.

FC København afsluttede søndag efterårssæsonen med at spille 1-1 mod OB på hjemmebane.

/ritzau/