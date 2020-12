FCK-stjernen "Marcuzo" sørgede for en finalesejr over Lyngby i den femte sæson af eSuperligaen.

Som det første hold har FC København vundet eSuperligaen to gange.

Triumfen i Superligaklubbernes digitale mesterskab i konsolspillet Fifa blev sikret ved at vinde 2-1 i kampe over Lyngby Boldklub i finalen.

Københavnerne kom ellers bagud 0-1 i kampe, da Lyngbys "N1klasjakobsen" var skarp i slutfasen og sørgede for en 3-1-sejr over FCK's "LordHjorth" i finalens første kamp.

Dernæst var presset stort på FCK-stjernen "Marcuzo", der var tvunget til at slå Lyngby-spilleren "Folmer" for at bevare muligheden for en finalesejr. Den opgave løste "Marcuzo" med en 2-0-sejr.

Dermed skulle finalen afgøres i en tredje dyst, og "Folmer" og "Marcuzo" blev valgt til at spille mod hinanden igen på Xbox.

Lyngby tog føringen, men den varede kun et kort øjeblik, før FCK fik udlignet og siden kom i front med både 2-1 og 3-1. Det lykkedes for Lyngby at få reduceret, men FCK kørte sejren hjem og kunne derefter løfte ligaens trofæ i en guldregn af konfetti.

I timerne op til finalen havde Lyngby vundet sin semifinale over AaB, mens FCK vandt sin semifinale over FC Midtjylland.

Lyngby kunne være blevet det femte hold til at vinde eSuperligaen, men holdet formåede ikke at gøre FCK, Brøndby, AC Horsens og Vejle selskab på listen over turneringsvindere.

Sædvanligvis spilles finalekampene i eSuperligaen foran et stort publikum, men det forhindrede coronarestriktioner søndag.

