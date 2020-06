En løkke fundet i Bubba Wallaces garage havde hængt der, inden garagen blev tildelt den sorte Nascar-kører.

Der er ikke begået nogen føderal forbrydelse i sagen om en løkke fundet i en sort Nascar-kørers garage.

Det konkluderer det amerikanske justitsministerium tirsdag.

- Efter en grundig gennemgang af fakta og beviser vedrørende denne hændelse har vi konkluderet, at der ikke er begået nogen føderal forbrydelse, skriver justitsministeriet og det amerikanske forbundspoliti, FBI, i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge myndighederne er der beviser for, at løkken havde hængt i garage nummer fire på racerbanen Talladega Superspeedway i Alabama siden oktober 2019.

- Selv om vi nu ved, at løkken befandt sig i garage nummer fire i 2019, er der ingen, som kunne have vidst, at Mr. Wallace ville blive tildelt garage nummer fire i sidste uge, står der videre i erklæringen.

En hændelse i weekenden chokerede motorsport-serien Nascar, da der blev fundet en løkke i den amerikanske kører Bubba Wallaces garage. Han er den eneste sorte kører i Nascar-feltet.

Løkken blev fundet, efter at han kom tilbage fra søndagens kørsel.

Episoden fandt sted i kølvandet på en periode, hvor Bubba Wallace har brugt sin stemme i kampen mod racisme. Det har flere sportsstjerner gjort, efter at den sorte amerikaner George Floyd døde i politiets varetægt efter en brutal anholdelse.

I en udtalelse tirsdag aften lokal tid skriver Nascar, at den sætter pris på FBI's hurtige og grundige undersøgelse af hændelsen.

- FBI har afsluttet sin efterforskning på Talladega Superspeedway og fastslået, at Bubba Wallace ikke var mål for en hadforbrydelse, skriver Nascar på sin hjemmeside.

Motorsport-serien er "taknemmelig for at få at vide, at dette ikke var en forsætlig racistisk handling mod Bubba".

/ritzau/