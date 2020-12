NBA-stjernen Malik Beasley blev taget på fersk gerning, da fotografer for nylig fangede ham gå hånd i hånd med realitystjernen Larsa Pippen, og det får nu konsekvenser.

Hans kone Montana Yao, som blev gift med Minnesota Timberwolves-spilleren tilbage i marts i år, har således søgt om skilsmisse.

Det skriver amerikanske TMZ.

Nyheden kommer kort tid efter, at Montana Yao på sin Instagram-profil fortalte, at hende og parrets søn er blevet smidt på gaden.

'Vi fik at vide, at vi skulle forlade vores families hjem for 10 dage siden, og jeg er – ligesom alle jer – ret forvirret. Hverken privat eller offentligt er der blevet kommenteret på situationen, og der har heller ikke været en undskyldning,' skrev hun onsdag.

Hun fortalte videre, at det hele har været hårdt, ligesom hun takker for alt den støtte hun har fået i den svære tid.

'Jeg fokuserer på at hele mig selv, så jeg kan blive den bedste mor, jeg kan være i øjeblikket,' lyder det videre.

Montana Yao var også hurtig på tasterne, da hun for første gang så billederne af sin mand gående hånd i hånd med 46-årige Larsa Pippen, der tidligere har været gift med NBA-legenden Scottie Pippen.

View this post on Instagram A post shared by MONTANA (@montanayao)

'Wow … Jeg kender slet ikke denne mand … Det er vildt. Jeg ser det her for første gang ligesom alle jer andre', skrev hun kort efter i en story på sin Instagram-profil.

Det er dog ikke, fordi Malik Beasley har forsøgt at skjule sin interesse for den noget ældre realitystjerne.

En uge inden billedet blev taget kommentere han følgende på et Instagram-billede, som Pippen havde taget af sig selv.

'Jeg vil bare tage med dig på date og behandle dig som en dronning.'

View this post on Instagram A post shared by Larsa Pippen (@larsapippen)

Larsa Pippen har blandt andet medvirket i 'The Real Housewives of Miami' og flere afsnit af 'Keeping Up With the Kardashians'. Hun har fire børn med NBA-legenden Scottie Pippen, som hun var gift med fra 1997 til 2018.

Malik Beasley har endnu ikke offentligt kommenteret på hverken billedet eller skilsmissen.

Men mens det ikke ligefrem går strålende på den personlige front, så er der noget mere styr på karrieren. Det er nemlig ikke længe siden, at stjernen skrev under på en fireårig kontrakt med Minnesota Timberwolves.

En aftale, der sikrer ham svimlende 367 millioner kroner.