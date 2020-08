Det kunne være gået helt galt for wrestling-stjernen Daria Berenato.

En mand bevæbnet med kniv, gaffatape, plastic-strips er blevet arresteret i WWE-fighteren Sonya Devilles - hvis borgerlige navn er Daria Berenato - hjem i Tampa Bay.

Manden - Philip A. Thomas II - lå i fire timer på lur foran huset og ventede på, at den 26-årige wrestler dukkede op. Og han havde angiveligt skumle planer - det skriver Tampa Bay Times ifølge news.com.au.

Philip A. Thomas II har nemlig i de seneste otte måneder planlagt at kidnappe Daria Berenato, som han i årevis har stalket på de sociale medier. Det oplyser politiet i Hillsborough County

Efter at have ligget i skjul i timevis brød Philip A. Thomas II klokken 2.43 ind i Berenatos hjem. Men da han brød ind på ejendommen via en skydedør, aktiverede han alarmen.

Daria Berenato spottede den uønskede gæst gennem et vindue, og hun forlod hjemmet af en bag-udgang - hvorefter hun kontaktede politiet. Og ordensmagten var hurtigt på stedet og fik arresteret Philip A. Thomas II.

»Vores betjente er i gang med at afsløre den mistænkte bekymring besættelse af husejeren, som han aldrig før har mødt - men som han har stalket på de sociale medier i årevis,« siger sherif i Hillsborough County, Chad Chronister, i en pressemeddelelse.

»Det er skræmmende at tænke på alle de andre måder, som dette scenarie kunne være endt med, hvis ikke alarmen havde lydt og advaret husejeren.«