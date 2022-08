Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den amerikanske basketballstjerne Brittney Griners russiske mareridt ser ikke ud til at stoppe lige foreløbig.

Torsdag lyder det nemlig i retssalen i Moskva, at de russiske anklagere vil have amerikaneren fængslet de kommende 9,5 år for besiddelse af cannabis.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Sagen med Brittney Griner begyndte 17. februar, da hun blev stoppet i en lufthavn i Moskva med cannabisolie i bagagen.

Foto: EVGENIA NOVOZHENINA Vis mere Foto: EVGENIA NOVOZHENINA

En uge senere begyndte Rusland at invadere Ukraine. Forløbet med den amerikanske stjerne har i den sammenhæng forværret forholdet mellem USA og Rusland og ledte hurtigt til mistanker om, at tilbageholdelsen af Griner var politisk motiveret.

Det har Rusland dog benægtet.

Torsdagens melding er særdeles dårligt nyt for Brittney Griner, da en dom nu ser ud til at være ret sikker ifølge nyhedsbureauet, da russiske domstole sjældent frikender tiltalte.

Griner har ligeledes erkendt at have haft patroner med cannabisolie i sin bagage, men hun fastholder, at cannabisolien er udskrevet til hende af en læge, så hun har kunnet bruge det som smertestillende i sin karriere.

Dagens melding er ligeledes skidt nyt for det 'tilbud' om fangeudveksling, som USA for flere uger siden lagde på bordet hos den russiske regering.

Her tilbød de amerikanske myndigheder at give den berygtede russiske våbensmugler Viktor Bout i bytte for Brittney Griner samt den tidligere amerikanske soldat Paul Whelan, der sidder fængslet i Rusland.

Fra Ruslands udenrigsministeriums side lyder det dog, at man ikke har modtaget nogen formel henvendelse fra Washington – endnu.