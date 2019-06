Anders Antonsen rangerer European Games-titel med det at være europamester.

Badmintonspilleren Anders Antonsen kan kalde sig European Games-mester i badminton.

Efter triumfen stod det også klart, at han er udpeget til at bære den danske fane ved afslutningsceremonien søndag aften.

Det er en cadeau for at skaffe den anden dansk guldmedalje i Minsk ved at slå franske Brice Leverdez i herresinglefinalen.

- Det er rigtigt dejligt. Jeg har trænet røven ud af bukserne for det. Det er en stor titel. Ikke i forhold til de spillere, jeg har slået, men i forhold til at være European Games-mester, hvilket svarer til at vinde EM, siger Antonsen.

Han kunne næsten kun skuffe i turneringen, som han var storfavorit i efter afbuddet fra topseedede Viktor Axelsen.

- Jeg har set sådan på det, at jeg har været super selvsikker. At denne skulle jeg nok nappe, hvis jeg gjorde de rigtige ting og havde respekt for modstanderen.

- Jeg tog det hele seriøst, selv om jeg var storfavorit i mange kampe, siger Antonsen.

Han måtte kæmpe hårdere for finalesejren end ventet. Men i tredje sæt udstillede han forskellen mellem nummer 13 og 33 på verdensranglisten og vandt kampen 21-19, 14-21, 21-10.

- Jeg synes, at han gav mig kamp til stregen. I første sæt kæmpede vi virkelig om det, og det var tæt hele vejen. I andet sæt dykkede jeg en smule mentalt, og han kom for nemt til sine point.

- I tredje sæt startede han godt ud, men jeg hængte i. Så kunne jeg mærke, at han dykkede lidt ved 4-4, og jeg sagde til Kenneth (landstræner Jonassen, red.), at der ville være muligheder nu.

- I den periode gav jeg alt, jeg havde, og var fokuseret. Det bar frugt, og jeg tog syv i streg. Der spillede jeg gode dueller, siger Anders Antonsen.

/ritzau/