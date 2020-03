Mikkel Kessler og hans familie er med egne ord igen 'fri'.

Deres corona-karantæne i New Zealand er overstået, og nu har de kun et mål for øje.

'Vi er FRI! Og forsøger nu alt hvad vi kan at komme hjem,' skriver Lea Hvidt Kessler på Instagram. Se hele opslaget nederst i artiklen

Hun tilføjer dog, at med en nærmest totalt nedlukket verden på grund af covid-19-virussens omfattende spredning, kan det blive lidt af en udfordring igen at komme til Danmark.

'Det er ikke nemt. Landet er i total lockdown i foreløbig fire uger fra idag. Vi krydser fingre for retur snarest (I må gerne krydse med os), indtil da holder vi humøret højt og nyder dette smukke land,' skriver Lea Hvidt Kessler.

Det var 15. marts, at familien Kessler meldte ud, at de var kommet i karantæne, fordi de var 'blevet eksponeret for coronasmitte'.

Parret og deres tre børn rejser i øjeblikket verden rundt som en del af optagelserne til dokuserien ‘På eventyr med familien Hvidt Kessler’. Ifølge deres egne oplysninger på sociale medier - de har på intet tidspunkt ønsket at udtale sig til B.T. - har de ikke selv haft symptomer på coronavirussen.

Nu er karantænen så slut. Og det er sket allerede efter 10 dage, selv om første melding lød, at de skulle være isolerede i to uger.

De har dog i mellemtiden fortalt via Instagram, at kravene til deres karantæne er blevet slækkede, så de gerne har måttet gå en tur - uden at opsøge kontakt med andre mennesker.

Lea Hvidt Kessler har dog også fortalt, at de har modtaget mange negative beskeder via sociale medier. Her har folk kommenteret på, at de er blevet i udlandet, selv om den danske regering har opfordret folk til at vende hjem til Danmark i den verdensomspændende coronakrise. Hun har kaldt kommentarerne for 'tarvelige' og 'vanvittige'.

Nu er den tidligere verdensmesterbokser og resten af familien dog klar til igen at vende hjem til fædrelandet.

Her kan du se den seneste opdatering fra Lea Hvidt Kessler om familiens situation: