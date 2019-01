Familien værner om Michael Schumachers ret til privatliv, men fortæller, at tyskeren er i de bedste hænder.

Michael Schumachers familie beder om forståelse for, at mængden af informationer om den tidligere racerkørers tilstand ikke har været voldsom i de seneste år.

Familien værner om den syvdobbelte Formel 1-verdensmesters ret til privatliv og ønsker ikke at give en regelmæssig status på hans helbred.

Schumacher pådrog sig en alvorlig hovedskade i en skiulykke for fem år siden og befinder sig i sit hjem i schweiziske Gland. Han er ikke blevet set i offentligheden siden ulykken i december 2013.

Torsdag fylder Schumacher 50 år, og familien har i den forbindelse skrevet til offentligheden og fansene på Facebook.

- I kan være sikre på, at han er i de bedste hænder, og vi gør alt, der er menneskeligt muligt, for at hjælpe ham, skriver familien.

Der opfordres også til tålmodighed i forhold til ønsket om hyppige oplysninger om Schumachers tilstand.

- Hav venligst forståelse for Michaels ønske om altid at håndtere et følsomt emne som helbredet diskret, lyder det videre.

Familien fortæller desuden, at der torsdag lanceres en app til ære for Schumacher. Den vil indeholde materiale fra tyskerens succeser som racerkører.

Schumacher vandt Formel 1 to gange med Benetton i 1994 og 1995, og det blev til fem titler i træk med Ferrari i årene fra 2000 til 2004.

Han nåede i løbet af sin glorværdige karriere at vinde hele 91 Formel 1-grandprixer.

/ritzau/