Onsdag gik den britiske bodybuilder Gemma Sisson bort i en alt for tidlig alder. Blot 38 år gammel.

Hun sov stille ind i armene på sin mand og træner i bodybuilding Ricky Moore efter en hård kamp mod kræft i æggestokkene.

Den uhelbredelige sygdom havde hun haft siden 2017, og Sisson har derfor været bevidst om, at det ville være slut inden længe.

Derfor havde hun på de sociale medier også forberedt en besked, der går lige i hjertet, og som er publiceret efter hendes død - til stor overraskelse for hendes venner og familie.

Sisson i sygesengen. Foto: Instagram

»Hvis I ser det her, betyder det, at jeg endelig er død efter flere uger med hård kamp - alt for længe,« skriver hun i indledningen af sin besked på Facebook og Instagram. (Se hele opslaget nederst i artiklen).

»Selv om det er hjerteskærende at måtte forlade alle mine elskede, er jeg lettet over at slippe af med denne lortesygdom, som har fået fat i mig,« fortsætter hun og fortæller, at beskeden er lagt ud, fordi hun gerne vil hjælpe andre i samme situation.

Det er nemlig sådan, at hun ved en kontrol sidste år blev erklæret rask, men for en sikkerheds skyld fik hun efter eget ønske endnu et genopfølgende tjek, og her kom den nedslående nyhed, at kræften havde spredt sig til andre dele af kroppen.

Der var ikke noget at gøre, da scanningen blev foretaget for sent.

»Jeg håber virkelig, at jeg ved at dele min historie og køre denne kampagne kaster lys på temaet, så opfølgende scanninger bliver obligatoriske. Hvis bare én person får hjælp i kølvandet på det her, så er jeg lykkedes,« pointerer Sisson og sender en tak til sin mand og slår et slag for, at man skal huske at leve livet, mens man er sund og rask.