Jockeyen Irad Ortiz Jr. skal være lykkelig for, at han ikke kom meget slemt til skade torsdag under et hestevæddeløb.

Her blev han nemlig sparket af sin hest kort før målstregen, hvorefter han blev sparket i hovedet af en anden hest, som kom stormende bagfra i opløbet.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Det var Steve Rushing, der er agent for den 28-årige jockey, der fredag fortalte, at han havde det godt trods det alvorlige styrt.

28-årige Irad Oritz Jr. Foto: Rob Carr

»Han sagde, at han har det bedre fredag, end han havde torsdag. Jeg sagde til ham, at jeg ikke ved, hvilken hjelm han præcist har, men han skal skaffe sig en ny,« lød det helt præcist fra agenten.

Irad Ortiz Jr. forventes at være fraværende i nogle uger. Han skulle have startet i et stort løb lørdag i USA, men sådan bliver det ikke i denne omgang.

Ifølge TMZ måtte jockeyen dog en tur på hospitalet efter styrtet, hvor han blev syet med seks stæng i hovedet og med fem i armen. Han forventes at være helt ovenpå igen i løbet af nogle dage.

Mediet tilføjer afsluttende, at billeder fra løbet viser, at Irad Ortiz Jr. måtte hastes fra banen, efter hesten havde sparket ham i hovedet, da man frygtede det værste.

Han blev sparket af sin hest, fordi der var et eller andet, der generede den. Hvad det helt præcist var, melder historien ingenting om.

Han anses for at være en af de fførendejockeyer i New York-området, og han har vundet mere 2.800 løb i karrieren.