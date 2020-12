57 procent af voksne danskere er aktive. Det er et fald fra seneste undersøgelse for fire år siden.

Danskere er blevet lidt mindre aktive de seneste fire år.

Det viser en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut (Idan).

57 procent af voksne danskere var idræts- og motionsaktive i perioden 29. oktober til 18. december i år. I 2016, hvor den seneste undersøgelse blev lavet, var tallet 61 procent. Og fem år tidligere var 64 procent aktive.

Udviklingen i år skal ses i lyset af coronapandemiens begrænsninger, mener Steffen Rask, der er analytiker i Idan.

»Tallene viser, at coronakrisen har bremset den historiske udvikling, og at det har skabt en ny situation i idrætslandskabet,« siger han til instituttets hjemmeside.

»De nye tal bekræfter billedet fra vores tidligere undersøgelser under coronakrisen, der viste, at den samlede idrætsdeltagelse er faldet en smule.«

»Årsagen til, at den ikke er faldet mere, er, at selv om mange er blevet inaktive, er der også mange, der er blevet aktive,« siger Steffen Rask.

Han mener, at krisen gør det svært at spå om den generelle udvikling i danskernes aktivitetsniveau.

»Derfor er det også svært at vurdere, om danskernes idrætsdeltagelse allerede har nået sit historiske toppunkt, eller om coronakrisen skjuler en fortsat stigning i danskernes idrætsdeltagelse,« siger han.

Undersøgelsen viser også, at danskerne prøver flere forskellige aktiviteter af, når de skal motionere.

Blandt andet er der i dag langt flere, som benytter gå- og vandreture som motionsform end i de tidligere undersøgelser.

Samlet set dyrker voksne danskere i gennemsnit 3,7 forskellige aktiviteter, mens tallet for fire år siden var 2,7. Der er flere interessante tendenser i undersøgelsen, mener DGI's formand, Charlotte Bach Thomassen.

»Den store omvæltning i 2020 kan være med til at accelerere nogle af de tendenser, vi allerede har set i forhold til blandt andet at dyrke idræt i naturen.«

»Men vi skal også være opmærksomme på, at der kan opstå nogle helt nye trends og ønsker til idrætsdeltagelsen og vores måde at være aktive sammen på, som vi skal være klar til at gribe,« siger hun i en pressemeddelelse.

