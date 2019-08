Sverri Nielsen går ind til VM med friske World Cup-sejre i bagagen. Færingen en af dem, der satses på til OL.

Guld, bronze, guld, guld, bronze og sølv.

Fra Atlanta i 1996 til Rio i 2016 var der nærmest garanti for en dansk OL-medalje, når de danske letvægtsroere i båden med tilnavnet "guldfireren" var i vandet.

Men når OL i Tokyo skydes i gang om mindre end et år, bliver det for første gang i 28 år uden "guldfireren" som en soleklar medaljekandidat.

Letvægtsfireren er taget af OL-programmet, og det har været en udfordring for dansk roning. Det fortæller sportschefen i Dansk Forening for Rosport, Finn Trærup-Hansen, forud for VM, der begynder søndag i østrigske Ottensheim.

- Vi har ikke længere et kort i "guldfireren", hvor vi kan sige, at de helt sikkert tager en medalje. Til gengæld har vi nogle både, der har gjort det rigtig godt i år. Det handler om at forblive på det niveau og holde konkurrenterne stangen, siger sportschefen.

En af de både sidder den færøske roer Sverri Nielsen i. Med en højde på 191 centimeter og en vægt på 97 kilo er der ikke meget letvægt over ham.

Nielsen repræsenterer Danmark i singlesculler, når der fra søndag og en uge frem afholdes VM i Østrig, og han er et godt bud på en dansk topplacering, mener Finn Trærup-Hansen. Både ved VM og OL.

Den 25-årige roer voksede op på Færøerne og begyndte at dyrke sporten som 14-årig. Efter at have roet i store "vikingeagtige" både i sit hjemland tog han til Danmark i 2011.

De seneste år har karrieren taget fart, og Sverri Nielsen går ind til VM med et par friske World Cup-sejre i bagagen. Han tager ikke et topresultat for givet, men sigter først og fremmest efter en OL-billet, der tildeles de ni bedste i klassen.

- Håbet er der, men jeg vil ikke gå ind til det og være for selvsikker, fordi jeg har slået dem før. Det betyder nemlig ikke, at de ikke kan hente mange sekunder ved VM. Man ved aldrig. Det er forskelligt, hvordan folk prioriterer, og der er nogle, der topper helt vanvittigt til VM, siger den færøske roer.

I samme åndedrag sætter Sverri Nielsen imidlertid barren højt for de personlige mål på længere sigt. Han vil have OL-guld.

- Min ambition har altid været at vinde. Det var det også, da jeg var meget længere fra at kunne gøre det. Når man bruger så meget tid og energi på det, er det dumt at gå halvhjertet ind i projektet, siger Nielsen, der mener, at han netop nu er på sit højeste niveau nogensinde.

Sverri Nielsen skal for første gang i aktion ved VM søndag klokken 17.27 i et indledende heat.

/ritzau/