Sverri Nielsen kunne ikke forsvare EM-guldet fra sidste år, men måtte se sig slået af tyske Oliver Zeidler.

Det blev ikke til en gentagelse af sidste års succes, da Sverri Nielsen søndag skulle forsøge at forsvare sin EM-guldmedalje i singlesculler.

Til gengæld kunne færingen, der konkurrerer under dansk flag i roning, hænge en sølvmedalje om halsen, da han blev nummer to i finalen i den norditalienske by Varese.

Finalen blev vundet af tyske Oliver Zeidler, der var godt et sekund hurtigere end Sverri Nielsen. Natan Wegrzycki-Szymczyk fra Polen fik bronze.

Den 27-årige færing lagde godt ud i finalen, hvor han efter de første 500 meter var toer efter tyskeren.

Ved mellemtiderne ved 1000 og 1500 meter var græske Stefanos Ntouskos gået forbi Sverri Nielsen, der var nede som nummer tre. Men mod slutningen gik grækeren kold, mens færingen holdt det stabile tempo.

Ud over sidste års EM-guld har Sverri Nielsen også en VM-sølvmedalje fra 2019 i singlesculler.

Der var ikke andre danskere, der formåede at kvalificere sig til A-finalerne ved EM i Varese.

Blandt andre OL-sølvvinderen fra 2012 Fie Udby Erichsen skuffede lørdag og måtte søndag nøjes med at ro i B-finalen i kvindernes singlesculler. Her blev det til en andenplads.

/ritzau/