Han er skakkens svar på Usain Bolt. Altdominerende, flerdobbelt verdensmester og poster-boy.

Og snart kommer Magnus Carlsen til Danmark.

Den 28-årige nordmand har gennem de seneste år taget verden med storm, og den 22. maj kommer han til Danmark, hvor Cirkusbygningen lægger scene til en aften i selskab med den fremadstormende sportsgren.

Her vil der være et stort interview med Magnus Carlsen i selskab med hjerneforsker Peter Lund Madsen, mens Carlsen også skal spille mod 25 skakentusiaster samt 14-årige Jonas Buhl Bjerre, der blev nummer to ved DM i skak i april.

En af skakeventets sponsorer er firmaet Milestone, hvor CEO Lars Thinggaard selv følger og spiller skak.

De har aldrig spyttet penge efter sportsevents før, men da chancen for at være med i Carlsen-eventet bød sig, kunne de ikke sige nej.

»For mig repræsenterer skak noget af det, jeg kan relatere meget til i lederskab og i vores forretning, der grundlæggende er en ingeniørforretning. Nogle af hovedpunkterne i skak handler om logisk tænkning, at kunne kigge flere træk frem, kreativitet. Det passer rigtig godt på at drive en virksomhed,« fortæller Lars Thinggaard.

Flere af de ansatte hos Milestone får, som følge af sponsoratet, muligheden for at blive blandt de 25 spillere, som Magnus Carlsen kommer til at spille imod samtidigt.

Magnus Carlsen vandt i november VM i skak for fjerde gang. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Magnus Carlsen vandt i november VM i skak for fjerde gang. Foto: TOLGA AKMEN

Og den norske superstjerne er også en markant faktor bag, at Lars Thinggaard og Milestone støtter eventet.

»Når man prøver at bygge internationale brands, som vi også forsøger på, så er han også én, der inspirerer mig. Han har formået at lave en positiv ændring i brandingen, først og fremmest for skaksporten, men også for sig selv.«

»Vi kender kun ganske få af de helt store skakspillere gennem tiden, og det er dem, der har gjort noget særligt for både sig selv og for skaksporten. Det er dybt fascinerende at følge en som ham,« siger Lars Thinggaard.

B.T. er mediepartner på Champions Battle 2019, der er navnet på eventet med Magnus Carlsen den 22. maj.