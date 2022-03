Rusland og Hviderusland skal udelukkes fra vinter-PL i Beijing, der begynder på fredag.

Det har Parasport Danmark sammen med de øvrige nordiske lande på det kraftigste opfordret til i et fælles brev til den Internationale Paralympiske Komité (IPC).

IPC's bestyrelse mødes i Beijing onsdag, hvor konsekvenserne af den russiske invasion af Ukraine er øverst på dagsordenen.

Allerede mandag meldte Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ud, at alle russere og hviderussere bør udelukkes fra internationale konkurrencer på grund af den russiske invasion af Ukraine.

»I nordisk parasport står vi sammen med Ukraine,« siger Parasport Danmarks formand John Petersson, der i sin aktive karriere som svømmer blev kendt som »Piskeriset«.

I det fælles brev til formanden for IPC, brasilianske Andrew Parsons, fordømmer de nordiske lande Ruslands angreb på Ukraine og brud på den olympiske våbenhvile. I brevet opfordrer de samtidig på det kraftigste IPC til at overveje den russiske og hviderussiske deltagelse i vinter-PL.

»Ruslands militære invasion af Ukraine er fuldstændig uacceptabel, og jeg mener, at de umenneskelige krigshandlinger bør få vidtrækkende og størst mulige konsekvenser for både Rusland og Hviderusland. I nordisk parasport står vi sammen med Ukraine, og det er IPC's fornemste opgave at sikre, at de ukrainske para-atleter får mulighed for at konkurrere i Beijing,« lyder de fra Parasport Danmarks formand John Petersson.

Han blev valgt ind i IPC´s bestyrelse i december.

Danmark sender efter planen en enkelt paraatlet til vinter-PL i Beijing – nemlig den 21-årige Adam Nybo, der konkurrerer i alpin sitski.

Han blev dog i fredags testet positiv for coronavirus. Det betyder, at han ikke kan deltage i vinterlegenes åbningsceremoni, men han håber at kunne nå frem til selve de paralympiske konkurrencer.