Han hedder Khaos til fornavn, og det er lige præcis, hvad hans modstandere kommer ud i.

Lørdag aften var der UFC-stævne, og her fik kometen Khaos Williams igen vist, at han er til at regne med.

For anden kamp i streg knockoutede han sin modstander inden for de første 30 sekunder.

Denne gang gik det ud over en knockout-specielt selv, da Abdul Razak Alhassan blev sendt i kanvassen med et rent hook.

Og det er meget tydeligt, at Abdul Razak Alhassan er færdig lige på stedet.

Du kan se ham gå ud som et lys øverst i artiklen, hvor der er video af kampen.

Her reagerer Abdul Razak Alhassans krop tydeligt på slaget, da han får helt stive ben af knockouten.

Opgøret var Khaos Williams' anden optræden i UFC, og begge kampe er altså blevet afsluttet inden for de første 30 sekunder.