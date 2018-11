Thomas Morstead har det ret nemt i øjeblikket.

Den 32-årige amerikaner er punter hos New Orleans Saints, der i øjeblikket det suverænt bedste hold i NFL.

Sejrene bliver skovlet ind - og ikke mindst bliver der lavet masser af point. Masser.

Faktisk er angrebet anført af quarterback Drew Brees så suverænt, at Thomas Morstead slet ikke skal på banen for at punte. Det skete ikke i den seneste kæmpesejr på 51-14 over Cincinatti Bengals. Det samme var tilfældet for nogle uger siden mod Washington Redskins.

When @ThomasMorstead doesn't get to punt in a game, he gets a photo with @DrewBrees



so he has that going for him #ForTheBrand #GoSaints pic.twitter.com/IprZR7CB0w — New Orleans Saints (@Saints) November 12, 2018

Det er nu blevet en tradition, at Thomas Morstead stiller op til et foto med Drew Brees efter kampe, hvor han har været arbejdsløs.

Ret o.k. arbejdsvilkår for en spiller, der har underskrevet en ny forbedret kontrakt inden denne sæson

NFL-spilleres kontrakter er ofte sindrige konstruktioner skruet sammen af bonusser og klausuler. De svinger i størrelse fra år til år. Men Thomas Morstead tjener i 2018-sæsonen lige knap 18 millioner kroner, men han stiger ifølge kontrakten kraftigt i løn i de kommende år. I snit vil han tjene 25 millioner kroner frem til og med 2022.

Og i det hele taget har der ikke været meget at lave i år for Saints-punteren.

Udover at han i to af de seneste fem kampe slet ikke kommet på banen for at punte, så er Saints set over hele sæsonen det hold i NFL, der har puntet færrest gange af alle: Kun 19 gange.

Indtil videre har New Orleans Saint vundet otte af ni kampe.

I weekenden gælder det de forsvarende Super Bowl-mestre fra Philadelphia Eagles, men lige nu er det Saints, der ligner de helt store favoritter til at tage mesterskabet i denne sæson.

Uden at Thomas Morstead behøver at lave særligt meget.