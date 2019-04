FC Helsingørs Fatih Üstün og Wali Kazmi måtte se sig slået af Brøndby med et nederlag på 3-5 i semifinalen.

Nogle af de største Fifa-stjerner spillede onsdag om mesterskabstitlen i eSuperligaens finalestævne i KB Hallen, hvor otte af Danmarks bedste hold mødtes til et brag af et show.

FC Helsingørs store stjerne Fatih Üstün og holdkammeraten Wali Kazmi måtte gå skuffede hjem efter et nederlag i semifinalen, hvor de mødte Brøndby-spillerne Daniel 'Dingo' Kristensen og Frederik Fredberg.

Fatih Üstün og Wali Kazmi stod begge skuffede og kede af det efter kampen, der endte 5-3 samlet til Brøndby i bedst af to kampe.

- Vi har det virkelig dårligt over et nederlag. Men det kan vi ikke gøre noget ved nu. Jeg spillede egentlig en rigtig god kamp mod 'Frede', men Wali taber uheldigvis 1-4 til 'Dingo', siger en skuffet Fatih Üstün.

Semifinalens første opgør stod mellem FC Helsingørs Wali Kazmi og Brøndbys Daniel 'Dingo' Kristensen, mens Fatih Üstün i andet opgør spillede mod sin tidligere holdkammerat fra Brøndby, Frederik Fredberg.

Taktikken på Helsingør-holdet var, at Fatih Üstün skulle redde holdet i anden kamp, hvis Wali Kazmi ville tabe første kamp. Det gik dog ikke, som begge Helsingør-spillere havde håbet ifølge Fatih Üstün.

- Jeg troede virkelig på det, og jeg plejer at kunne gøre comeback let, og det tog Wali måske for meget til sig, men det gik ikke godt nok.

I første sæson af eSuperligaen endte FC Helsingør andensidst i grundspillet. I denne sæson endte holdet på en andenplads i grundspillet.

Det mener Wali Kazmi, at Fatih Üstün stolt kan tage ansvaret for, efter at han i efteråret blev lejet til FC Helsingør og reddede holdet fra bunden.

- Vi har fået en af verdens bedste Fifa-spillere, så selvfølgelig har det noget at sige. Vi er et hold, der stoler på hinanden, og jeg tror, at vores relation til hinanden uden for den virtuelle grønsvær helt klart gør noget godt for os, siger Wali Kazmi.

Fifa-stjernen Fatih Üstün er oprindeligt på kontrakt på fodboldstjernen Mesut Özils e-sportshold, men er i øjeblikket lejet ud til klubben i FC Helsingør.

Lige nu ligger Fatih Üstün på en femteplads på Fifas verdensrangliste, og selv FC Helsingørs modstandere har respekt for en af verdens bedste Fifa-spillere, som også er en del af e-landsholdet.

Vendsyssels Andreas Hedegaard og Christian Aaby tabte til FC Helsingør i kvartfinalen, og efter kampen var begge Vendsyssel-spillere enige om, at Helsingørs Fatih Üstün er en af de bedste Fifa-spillere i landet.

- Üstün er uden tvivl den bedste spiller i Danmark lige nu. Vi havde håbet på en finale, men vi er jo store underdogs mod Helsingør, som har Fatih Üstün, siger Vendsyssels Andreas Hedegaard.

