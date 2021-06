Så er der højdepunkter efter en hæsblæsende første halvleg i Parken.

Det danske landshold og de danske tilskuere har leveret varen fra første fløjt. Yussuf Poulsen sikrede Danmark den perfekt sted med et tidligt mål efter blot 2 minutter!



Men det er ikke kun målet, der har præget første halvleg. Alle i stuerne og på stadion var vidne til en smuk hyldest til Christian Eriksen, da de to landshold og fansene på stadion stoppede spillet i det 10. minut, og klappede for Christian Eriksen i et minut.



Senere var der næsten mere at klappe, da Damsgaard var ekstremt tæt på at gøre det til 2-0. Desværre gik hans forsøg akkurat forbi stolpen.



Se højdepunkter fra første halvleg øverst i artiklen.