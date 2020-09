Nans Peters har nu vundet i både Tour de France og Giro d'Italia efter soloudbrud.

Nans Peters vinder ikke ofte, men når den franske cykelrytter endelig gør det, er det sejre, der både kan ses og mærkes.

Solotriumfen på 8. etape af Tour de France var blot anden gang i karrieren, at AG2R-rytteren kørte først over målstregen som professionel. Debutsejren kom sidste år efter et tilsvarende show på en etape i Giro d'Italia.

Minderne om sejren i Italien vældede da også op i Peters, da han oksede de sidste kilometer mod målstregen i Loudenvielle.

- Jeg havde billederne af min sejr i Giroen i min hukommelse. Jeg husker, hvordan tv-kommentatoren Christophe Riblon sagde "nyd det, nyd det".

- Det var stort at se mig selv vinde på tv, og denne gang tog jeg mig bedre tid til at nyde øjeblikket, siger Nans Peters.

Han forklarer, at han stort set ikke havde kontakt til sine sportsdirektører i følgebilerne, fordi hans øresnegl tidligt på etapen viste sig at være defekt.

- Det betød, at jeg på næsten hele etapen ikke modtog nogen form for information. Jeg så hullerne i feltet med mine egne øjne, siger Peters.

At Tour-sejren lige som triumfen i Giroen kom i hus efter et langt udbrud er ikke et tilfælde.

- Jeg går ikke efter udbrud på flade etaper med to eller tre andre ryttere. Jeg bilder mig ind, at jeg ved, hvordan jeg bruger min energi bedst. Jeg går efter udbrud, hvor der er en chance for, at det holder til mål, siger Nans Peters.

/ritzau/