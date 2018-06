Mens løbet, der startede motionsbevægelsen, Eremitageløbet, søndag 7. oktober løbes for 50. gang i Dyrehaven nord for København, kan et andet banebrydende dansk motionsløb fejre 25 års jubilæum i år.

Danmarks første etapeløb, Etape Bornholm, som så dagens lys i 1994 og har markeret sig som et af de mest attraktive i Europa, jubilerer i smukkeste stil.

De fem etaper – én i hver af de fem tidligere kommuner – løbes 23.-27. juli. Den samlede distance de fem dage er nøjagtig et maraton, 42,195 kilometer, gennem det bedste af Bornholm.

Tilmeldingen er åben indtil en time før den første start i Hasle, og alt tyder på et deltagertal omkring 2.250 ligesom sidste år.

”Idéen med løbet er ikke blot at skabe en unik løbeuge i en smuk og varieret natur, men også at trække turister til øen og give dem en aktiv familieferie, de ikke glemmer lige med det samme,” siger Etape Bornholms event manager, den tidligere topløber Claus Clausen, Viking Atletik.

Den aktive Rønne-klub arrangerer hvert år en lang række løb med etapeløbet som flagskibet. TV 2/Bornholm sender direkte fra hver af de fem etaper.

”Vi har i år mistet flere sponsorer. Et af de steder, vi har måttet spare, er på præmiepengene. Derfor har vi indtil videre ikke topløbere med i år,” siger Claus Clausen.

De fem etaper:

Mandag 23. juli: I og omkring Hasle, 10 km.

Tirsdag 24. juli: Strand, sand og klitter på Dueodde, 5,8 km.

Onsdag: Kuperet rute i Danmarks femtestørste skov, Almindingen, 7,8 km.

Torsdag 26. juli: Hammeren, vild opstigning på Bornholms svar på Alpe d´Huez, 8,6 km.

Fredag 27. juli: Gadeløb i hovedstaden Rønne, 10 km.

Ni løbere har været med i Etape Bornholm hvert eneste år:

Keld Christensen, TIF, Allan Arndal, Sparta, Erwin Hansen, Viking Atletik, Egon Erlandsen, Kokkedal Løbeklub, Annette R. Petersen, Rønne, Helle Vibeke Buus, ØB, Lotte Kraeutler, Nørre Alslev, Irene Dybdal Knudsen, Viking Rønne, og Ingefred Svensson, Nyvest.