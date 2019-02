Mikaela Shiffrin og Petra Vlhová har hver vundet en guldmedalje ved alpin-VM før sidste dyst.

Kvindernes VM i storslalom blev torsdag vundet af slovakiske Petra Vlhová. Og med guldmedaljen til amerikanske Mikaela Shiffrin i Super-G tidligere ved VM er der nu lagt op til den helt store finale lørdag.

Her skal de bedste alpine skiløbere dyste om tronen i slalom, som er kvindernes sidste konkurrence ved VM i svenske Åre.

- Jeg er sikker på, det bliver en god duel mod Miki (Shiffrin, red.), lyder det fra verdensmester Vlhová.

Det var første gang nogensinde, at Slovakiet tog guld ved et VM i alpint skiløb.

Vlhová slog tyske Viktoria Rebensburg, mens favoritten Shiffrin måtte nøjes med tredjepladsen.

Der var imidlertid ikke meget skuffelse at spore hos 23-årige Shiffrin efter torsdagens konkurrence.

- At få bronze her efter at have vundet guld i Super-G er en drøm, der går i opfyldelse, siger Mikaela Shiffrin.

Både slovakken og amerikaneren er 23 år. Men der er en verden til forskel på listen over meritter hos de to skiløbere.

Mens Shiffrin har vundet OL-guld to gange, VM-guld fire gange og 56 World Cup-sejre, har Vlhová "kun" en VM-guldmedalje og otte World Cup-sejre.

Torsdagens triumf skriver hende dog ind på en liste over Slovakiets største sportsudøvere sammen med navne som cykelrytteren Peter Sagan, tennisspilleren Dominika Cibulkova og ishockeyspilleren Zdeno Chara.

- Nogle gange er det virkelig svært, for i Slovakiet er der et stort pres. Vi er et lille land, og der er kun få sportsudøvere, siger Vlhová.

Kvindernes slalomkonkurrence går efter planen i gang lørdag klokken 11.

/ritzau/AP