Jørgen Madsen Lindemann er ikke længere topchef for MTG.

Virksomheden, der blandt andet arrangerer begivenheder, turneringer og professionelle esportsligaer, skal have ny chef, efter han har valgt at sige sit job op.

Det skriver Modern Times Group (MTG) i en pressemeddelelse.

»Administrerende direktør og formand Jørgen Madsen Lindemann har informeret MTG's bestyrelse om sin beslutning om at forlade virksomheden og har indsendt sit opsigelsesbrev,« meddeler MTG.

»Efter 26 års tjeneste har han valgt at træde af for at få tid til at forsøge sig med andre udfordringer, og så virksomheden kan facilitere overgangen til en ny administrerende direktør. Bestyrelsen har modvilligt accepteret Jørgen Madsen Lindemanns opsigelse.«

Virksomheden står bag Esuperliga gennem Dreamhack Sports Games, som er en del af MTG, sammen med NENT og Superligaen. Derudover planlægger MTG eksempelvis turneringer inden for Counter-Strike, Dota og Fifa.

Men der går formentlig et stykke tid, før en ny administrerende direktør træder til: Jørgen Lindemann Madsen har 12 måneders opsigelse i sin kontrakt.

Derfor vil han fortsætte i sin nuværende stilling, indtil en afløser er fundet. Han har været administrerende direktør siden september 2012.