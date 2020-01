Rafal Kurzawa er tilbage i Superligaen. Den tidligere FC Midtjylland-back spiller forårssæsonen i Esbjerg.

Superligaklubben Esbjerg har travlt med at leje spillere i løbet af januars transfervindue.

Søndag sikrede den vestjyske klub sig endnu en tilgang, da polakken Rafal Kurzawa tilsluttede sig klubben på en lejeaftale, der løber resten af sæsonen. Han er lejet hos den franske Ligue 1-klub Amiens.

Det oplyser Esbjerg i en pressemeddelelse.

Det er anden gang, at den 26-årige polak bliver lejet ud til en superligaklub. Sidste forår spillede han seks superligakampe og scorede et mål for FC Midtjylland.

Hos midtjyderne gjorde han sig hovedsageligt som venstre wingback, men Esbjerg-sportschef Jimmi Nagel forestiller sig, at Kurzawa vil blive brugt længere fremme på banen i Esbjerg.

- Rafal Kurzawa er en dygtig spiller, som styrker vores muligheder på midtbanen og giver os øget fleksibilitet og kvalitet.

- Han kan både spille på kanterne og den centrale midtbane, og med sit gode blik for spillet og sin stærke venstre fod giver det os en ekstra dimension i især det offensive spil. Derudover kan han udfylde rollen som back, siger sportschefen.

I løbet af januar har Esbjerg også hentet Søren Reese, Ante Erceg og Franz Brorsson på lejeaftaler. Dertil kommer en permanent tilgang af Kevin Conboy.

Esbjerg ligger næstsidst inden de sidste seks runder af Superligaens grundspil.

/ritzau/